Спецпосланник ООН по Ливии обеспокоен отсутствием единства в стране

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Женева, 15 сентября. Специальный посланник ООН по Ливии Хассан Саламе выразил обеспокоенность проблемой раздробленности различных структур государства.

«Мы считаем, что ливийцам нужно как можно быстрее задуматься над объединением всех их структур», - сказал Саламе в комментарии RT.

По его словам, существует реальная угроза единству государственных институтов и структур Ливии. Он также добавил, что ООН намерена обратиться к ливийцам с призывом как можно скорее решить данную проблему. Саламе также выразил мнение, что восстановление единства государственных институтов необходимо начать с военных и силовых структур.