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Спецпосланник ООН по Ливии обеспокоен отсутствием единства в стране
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    Спецпосланник ООН по Ливии обеспокоен отсутствием единства в стране

    21:41  15 Сентября 2017
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    Спецпосланник ООН по Ливии обеспокоен отсутствием единства в стране

    Женева, 15 сентября. Специальный посланник ООН по Ливии Хассан Саламе выразил обеспокоенность проблемой раздробленности различных структур государства.

    «Мы считаем, что ливийцам нужно как можно быстрее задуматься над объединением всех их структур», - сказал Саламе в комментарии RT.

    По его словам, существует реальная угроза единству государственных институтов и структур Ливии. Он также добавил, что ООН намерена обратиться к ливийцам с призывом как можно скорее решить данную проблему. Саламе также выразил мнение, что восстановление единства государственных институтов необходимо начать с военных и силовых структур.

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    Автор: Алексей Громов
    #оон #ливия #объединение
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