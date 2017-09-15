США допускают военный ответ на угрозу со стороны КНДР

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Вашингтон, 15 сентября. США не исключают военного ответа на угрозу со стороны Северной Кореи, но этот сценарий нельзя назвать предпочтительным. Об этом заявил омощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

«Военный вариант есть, но не предпочтительный. Это не проблема США и Северной Кореи, это проблема всего мира и Северной Кореи», — сказал он на брифинге.

КНДР запустила утром 15 сентября баллистическую ракету. По сообщениям Минобороны Японии и Южной Кореи, она пролетела 3,7 тысячи километров, передает Газета.Ру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый ракетный запуск Пхеньяна является очередной провокацией, которая ведет к эскалации на Корейском полуострове.