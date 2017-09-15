Геращенко: Кровавая провокация с Саакашвили не была экспромтом

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Киев, 15 сентября. Советник министра МВД Украины Антон Геращенко назвал «кровавой провокацией» действия Михаила Саакашвли и его сторонников при прорыве украинской границы. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

Кровавая провокация на границе не была экспромтом.



Она готовилась заранее и была расписана по минутам.



Билеты... https://t.co/QWWQJzU1PO — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) September 15, 2017

По мнению советника МВД, действия бывшего президента Грузии и активистов не были импровизацией. Акция была тщательно спланирована, — считает Геращенко.

Накануне Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает действия Михаила Саакашвили. Об этом писала Газета.ru.