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Сирия, 15 сентября. Колонна с подкреплением курдов направляется к Дейр эз-Зору. Боевики ССА** взяли в плен троих курдских бойцов в северной части провинции Алеппо. Передовые части САА при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: форсировали реку Евфрат в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: организовало взрыв на юге города Багдад в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): отвергла мирное соглашение, предложенное правительством Сирии, к югу от Дамаска; проводит обучение новых бойцов в районе Туркоманских гор на севере Латакии; захватила в плен трех курдских бойцов недалеко от города Манбидж в северной части Алеппо.

«Файлак Ар-Рахман»: потеряла союзную группировку на юге провинции Идлиб.

Курды: захватили здание музея в городе Ракка, ведут работы по разминированию; направили конвой с подкреплением из Хасаки в Дейр эз-Зор.

Международная коалиция: поставили курдам новую военную технику в провинцию Хасака.

Провинция Дамаск

Командование Сирийской свободной армии (ССА) опубликовало официальное заявление, согласно которому ССА отвергает предложенное сирийским правительством мирное соглашение. По условиям предложенного договора боевики, базирующиеся к югу от Дамаска, должны эвакуироваться из района населенных пунктов Бейт-Сахем, Бабилла, Ялда и Кадм. Напомним, южнее столицы располагаются небольшие анклавы «Исламского государства»* и «свободной армии». Несмотря на то, что между радикалами «умеренной оппозиции» и террористами ИГ* периодически разворачиваются ожесточенные столкновения, боевики не намерены покидать данные районы.

Провинция Латакия

Информационный портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции, опубликовал серию фотографий, на которых запечатлены учения боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в районе Туркоманских гор, расположенных на севере провинции. Правительственные силы опасаются, что исламисты могут начать атаку опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА). Напомним, практически вся территория Латакии находится под контролем армии Башара Асада, однако в последнее время атаки со стороны боевиков участились, что может свидетельствовать о готовящемся наступлении.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (Fox61A) сообщает о том, что исламисты «свободной армии», выступающие при поддержке турецких войск, захватили в плен трех бойцов Демократической армии Сирии**** (SDF) в районе линии соприкосновения сил ССА и курдов недалеко от города Манбидж. В данный момент более точные сведения выясняются. Напомним, радикалы и, главным образом, поддерживающая их Турция стремятся отодвинуть курдские подразделения как можно дальше от сирийско-турецкой границы. Кроме того, боевики не раз заявляли о скором начале полномасштабной антикурдской операции «Меч Евфрата».

Провинция Дейр эз-Зор

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на пресс-конференции в Ялте, что передовые части Сирийской арабской армии (САА) перешли реку Евфрат и уже укрепились на восточном берегу. Значительную поддержку правительственным силам оказывали ВКС РФ.

Тела 48 бойцов-защитников военной авиабазы Дейр эз-Зора отправлены родственникам погибших в родные города, где пройдут их похороны. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1).

Международная организация Красного Креста и Красного Полумесяца доставила гуманитарную помощь в Дейр эз-Зор. Как передает Twitter-канал (OCHA_Syria), жители административного центра провинции получили продовольствие, а также гигиенические наборы. Напомним, первыми после снятия трехлетней осады гуманитарную миссию провели представители российского Центра по примирению враждующих сторон. Груз РФ был доставлен жителям города 7 сентября.

Провинция Идлиб

Бригада «Мученика Омара Аль-Наджара», ранее входившая в состав антиправительственной организации «Файлак Ар-Рахман» и действовавшая на юге провинции Идлиб, перешла на сторону террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал (T_ahrerS_ham). Пока неизвестно, как на это отреагировало командование «Файлак Ар-Рахман».

В течение последней недели, напротив, наблюдались обратные процессы. Так, ранее сообщалось, что одна из группировок, «Джейш Усуд Аль-Ислам», союзная «Джебхат Ан-Нусре»****, вышла из состава «Тахрир Аш-Шам» по причине «высокомерия» лидеров альянса.

Провинция Ракка

Согласно сведениям информационного портала ANF News, в результате последних столкновений с террористами «Исламского государства» Сирийские демократические силы (SDF) захватили здание городского музея, где боевики установили множество мин. Курдские саперы уже начали работы по разминированию. Сообщается, что ранее в музее находились ценные археологические памятники, а также золотые монеты и старинные скульптуры. Все они были похищены радикалами террористической группировки и проданы. В настоящий момент под контролем курдов находится около 75 процентов столицы региона. Ожесточенные бои разворачиваются на центральных улицах города.

Провинция Хасака

По данным новостного портала Al Masdar News, новый конвой с подкреплением Сирийской демократической армии (SDF) направляется из провинции Хасака к Дейр эз-Зору. В составе колонны находится множество американской военной техники, в том числе внедорожники Humvee. Напомним, на прошлой неделе курды начали развивать наступление в Дейр эз-Зоре. Военная операция получила название «Шторм Джазиры». Активную поддержку курдским войскам оказывает возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция.

Ирак

Новый взрыв произошел на юге города Багдад. Как сообщает агентство новостей Iraqi News, погиб один из мирных жителей, еще трое гражданских лиц получили ранения. Взрывное устройство было заложено в районе Хор-Раджаб. Службы безопасности Ирака заявляют, что ответственность за организацию теракта лежит на боевиках «Исламского государства». На территории провинции Багдад действует большое количество подпольных формирований террористической группировки. Об этом не раз сообщал новостной портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)