Минюст РФ предложил увеличить штраф за фотосъемку на борту самолета в 10 раз
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Москва, 15 сентября. Министерство юстиции России предлагает увеличить в 10 раз штраф за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту самолетов.
Соответствующая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях». Она предполагает увеличение штрафа за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту самолетов до 1 тысячи рублей, передает RT.
В настоящее время несанкционированная съемка в салоне самолета влечет за собой административный штраф в 100 рублей. Кроме того, изменения в законопроект предполагают конфискацию материального носителя, на который велась видеозапись или сохранялись фотоматериалы.