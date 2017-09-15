МВФ раскритиковал власти Украины за повышение зарплат

В Избранное

Киев, 15 сентября. Первый замглавы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что рост заработной платы в украинском госсекторе может вернуть экономику страны на три года назад.

«Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности, что угрожает вернуть Украину туда, где она была три года назад», — заявил он в интервью «Экономической правде».

Представитель МВФ обратил внимание и на положительные моменты в украинской экономике. По его мнению, это восстановление контроля над бюджетом, преодоление дефицита газовой системы и попытки устранить проблемы в банковском секторе. Также Липтон не увидел смысла в раннем выходе украинцев на пенсию, передает RT.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что для получения очередного транша размером 2 миллиарда долларов Украине необходимо выполнить ряд условий.