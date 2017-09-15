Трамп обсудил с Мэй теракт в метро Лондона

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Лондон, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп и глава правительства Великобритании Тереза Мэй обсудили взрыв в метро Лондона по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер выразил пострадавшим в результате теракта, их близким и родственникам.

Трамп также подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества Лондона и Вашингтона в борьбе с терроризмом, — пишет Газета.ru.

Накануне сообщалось, что из-за теракта в Лондоне одна из веток метро частично перекрыта.