Умниц и красавиц для шоу «Холостяк» выбирали в Петербурге: кастинг собрал 2000 девушек. ФАН-ТВ

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Многим современным девушкам хочется поверить в сказку и встретить настоящего принца. Некоторым такая возможность выпадает. Но для начала необходимо пройти довольно суровый отбор. В четырех городах России проводятся кастинги для популярного телешоу «Холостяк». На этапе отбора в Петербурге побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Отметим, что потенциальные участницы шоу проходят кастинг практически вслепую: кто будет заветным холостяком в новом сезоне, пока не решено. В зрительском голосовании в социальных сетях лидирует Егор Крид. Но претендентов несколько, рассматривается даже возвращение в проект бывалого «принца» – Тимура Батрутдинова. Он, напомним, уже являлся главным действующем лицом «Холостяка» в одном из прошлых сезонов, но с первой избранницей, очевидно, не срослось.

– Я пришла на кастинг в «Холостяк», потому что никогда не была в отношениях и надеюсь, что встречу свою любовь, – поделилась с корреспондентами ФАН-ТВ участница отбора Надежда. – От участия я жду новых открытий для себя. А покорять буду, прежде всего, внешностью, харизматичностью и своим богатым внутренним миром.

– Всегда смотрела это шоу, мне хотелось оказаться на их месте. Ощутить эту сказку на себе, – рассказала Татьяна. – Расскажу всем, какой опыт был у меня, что хочу увидеть в проекте, и как бы я могла завоевать холостяка! Я считаю, что сейчас самое главное в человеке – быть искренним.

В Петербурге на очный этап отбора были приглашены более двух тысяч девушек. Кроме Северной столицы, кастинги проводятся в Новосибирске, Перми и Краснодаре. При этом, в проект попадут лишь 25 девушек. Впрочем, идейные вдохновители шоу признаются, что от этого правила иногда отступают, и чаще в сторону увеличения количества девушек. Возраст потенциальных участниц может варьироваться от 18 до 35 лет. О других критериях корреспонденту ФАН-ТВ поведал креативный продюсер проекта Армен Оганян:

– Мы не требуем от людей ничего. Девчонки приходят, и у них уже есть свое сложившиеся впечатление и представление об их жизни, взаимоотношениях и тех отношениях, которых они хотят от холостяка. Мы смотрим, прежде всего, на открытость человека, его желание быть частью этого проекта, на его веру в сказку. Вообще очень многие относятся к телевидению, как чему-то надуманному, где есть какие-то законы и правила, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы шоу было успешным. А на самом деле, чем больше реалити-проект соприкасается с настоящей жизнью, тем он становится интереснее зрителю. Потому что зрители видят, что это правда. А по факту – это и есть правда. Просто эту правду снимает режиссер и еще 10-15 хороших камер. А по факту – это жизнь.

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После беседы с жюри девушкам предстоит одно из самых сложных испытаний – ожидание. О том, кто на 100 % попадает в проект, руководители шоу не объявляют. Успешным конкурсанткам сообщат об их участии в будущем шоу дополнительно. А пережитыми во время интервью эмоциями некоторые из них охотно поделились с корреспондентами.

– Отлично всё прошло, – считает Екатерина. – Это мой первый опыт. В принципе, цель моего желания поучаствовать – найти свою любовь. Город большой, очень много сложностей, очень мало мужчин попадается. Работа-дом. Поэтому я здесь. Мне нужен мужчина-опора, который будет проверяться не словами, а поступками. Щедрый и с чувством юмора, с активной жизненной позицией.

– А кто, если не я? – смеется Татьяна. – Я вообще никогда не была ни на каких кастингах, мне понравилось. По крайней мере, это опыт, интересно пообщались. Хочу познакомиться с людьми абсолютно из другого круга. Потому что я эколог и работаю, в основном, с предприятиями, промышленностью, а с масс-медиа вообще никогда не общалась, нет даже знакомых из этой сферы. Для меня это интересно!

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