Автомобиль протаранил автобусную остановку в Сыктывкаре, есть пострадавшие

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Сыктывкар, 15 сентября. В Сыктывкаре автомобиль «Ока» въехал в автобусную остановку с людьми в Сыктывкаре, пострадали трое детей и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Водитель автомобиля «Ока» ехал в сторону центра города, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс. Пострадали трое детей и женщина, ожидавшие автобус», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 17:30 в поселке Краснозатонский на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск рядом со школой №9. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.