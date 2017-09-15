Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в «свободные» выборы президента США

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Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в «свободные и демократические выборы». Видеозапись его выступления опубликована американским Госдепартаментом в Twitter.

«Такие страны, как Россия, которые угрожают своим демократическим соседям, атакуют самую основу демократии, вмешиваются в свободные и демократические выборы», — цитирует дипломата Газета.Ру.

Добавим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными не подкрепленные доказательствами обвинения Вашингтона в адрес России, касающиеся якобы вмешательства Москвы в выборы президента США. Российский министр также выразил надежду, что США не станут вмешиваться в президентские выборы, которые состоятся в РФ в 2018 году.