Сирия под гипнозом «Аль-Каиды»: «Джебхат ан-Нусра» зомбирует боевиков на курсах шариата

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Главари террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» обязали командиров отдельных отрядов формирования не платить положенное жалование тем боевикам, которые отказываются посещать так называемые шариатские курсы. Об этом сообщил источник новостного портала «Русская весна».

Сообщается, что специальные занятия, посвященные нормам шариатского права, были учреждены лидерами «Джебхат ан-Нусры» (новое название — «Джебхат Фатх аш-Шам»*, группировка запрещена в РФ) для того, чтобы новые члены альянса ознакомились с правилами, обязательными для всех сторонников формирования. Однако те меры, к которым вынуждены прибегать главари, такая «обязаловка» под угрозой невыплаты жалования говорит о том, что сами новобранцы явно не торопятся ознакомиться с догматами радикальной идеологии «Хайят Тахрир аш-Шам».

Причина, вероятно, заключается в том, что так называемые духовные учителя группировки стремятся, прежде всего, заложить в головы новобранцев собственное толкование священного Корана, разработанное в интересах лидеров сирийской «Аль-Каиды»* (деятельность запрещена в РФ). Главари, несомненно, понимают, что они не имеют фактического контроля над значительной частью боевиков, которых, в отличие от денег, религиозная подоплека войны волнует очень мало.

При этом «Джебхат ан-Нусре» необходимо наращивать боевую мощь и заручиться поддержкой как можно большего числа верных соратников. Ведь после того, как ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) разберутся с «Исламским государством»* (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре, союзники, скорее всего, обратят пристальное внимание на провинцию Идлиб, где развернут масштабную кампанию против террористов «Тахрир аш-Шам».

Именно поэтому главари торопятся привести свои военные резервы в порядок, а также понять, каково реальное количество боевиков, готовых оказывать упорное сопротивление, считает начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. Об этом эксперт рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«В «Тахрир аш-Шам» вступили боевики многих различных группировок. Их спектр достаточно широк. Соответственно, не все они разделяют идеологию «Джебхат Фатх аш-Шам». Сейчас, видимо, ставится задача привести всех их к общему знаменателю, чтобы все боевики исповедовали правильную с точки зрения этого формирования веру. Несмотря на все заявления главарей «Хайят Тахрир аш-Шам» о том, что двери группировки открыты для всех, совершенно ясно, что все, кто туда вступает, должны принять общие правила, навязываемые салафитско-джихадистским руководством. Лидеры группировки видят джихад как единственный способ достижения цели в рамках войны в Сирии».

Тем не менее теперь «Джебхат ан-Нусра»* серьезная ослабла. Этому способствовала совместная кампания правительственной армии САР и российских сил в Алеппо, а также внутренние разногласия и междоусобные столкновения с былыми союзниками — прежде всего, с боевиками формирований «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам».

«Ранее у них был более жесткий отбор, они даже проводили специальные собеседования. Однако после определенного периода они были вынуждены перестать заниматься этим. Тогда главари начали набирать боевиков, не акцентируя особого внимания на их взглядах, фактически — всех подряд. В нынешних условиях у боевиков не оставалось выбора. Сама группировка начинала постепенно распадаться».

Теперь террористическое объединение «Тахрир аш-Шам» пытается собраться с силами, дабы быть готовым к противостоянию в Идлибе. Они все еще имеют немало союзников. Кроме того, в состав коалиции вошло большое количество других, более мелких исламистских формирований, не способных вести военные действия в одиночку.

«Таким образом, лидеры «Тахрир аш-Шам» сочли необходимым хоть как-то укрепить ряды, рассчитывая, что эти курсы могут повлиять на боевиков, которые не в полной мере разделяют их идеологию, сложившуюся там изначально, еще со времен «Аль-Каиды. Они решили попытаться провести общую линию, привести все силы, которое собрались под их началом, к общему знаменателю. В результате всех этих мероприятий главарям, по крайней мере, удастся понять, кого они точно смогут использовать, а кого нет».

* Организация запрещена на территории РФ.