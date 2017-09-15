Многокилометровая пробка на севере КАД Петербурга расползлась на соседние трассы

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Пробка на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга, длина которой уже в 8:00 превышала расстояние в 10 километров, к вечеру 15 сентября начала разрастаться, что стало результатом заторов на соседних трассах.

По состоянию на 18:06 пробка на внешнем кольце КАД от Токсовского до Выборгского шоссе растянулась почти на 14 километров, что стало причиной заторов на проспекте Энгельса, Приозерском шоссе, Юкковском шоссе, Ленинградском шоссе, а также в районе Девяткино. Скорость движения в пробке не превышает семи километров в час. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Петербурге достигла восьми баллов.