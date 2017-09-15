Центробанк РФ утвердил план своего участия в санации «Открытия»

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Москва, 15 сентября. Центральный банк России в пятницу утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении банка «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о докапитализации банка и предоставлении ему средств на поддержание ликвидности. Представители ЦБ полагают, что эти меры позволят повысить финансовую устойчивость кредитной организации. По словам заместителя председателя Банка России, средства на докапитализацию «Открытия» уже выделены из Фонда консолидации банковского сектора. Потребность в докапитализации банка оценивается в 250-400 млрд рублей.