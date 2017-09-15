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Украина
Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины
Украина
Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины
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    Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

    20:34  15 Сентября 2017
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    Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

    Киев, 15 сентября. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что из-за прокладки газопровода «Турецкий поток» южная линия украинской газотранспортной системы станет невостребованной.

    «Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение»,  — сказал руководитель госкомпании на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

    Коболев добавил, что руководству «Нафтогаза» нужно знать о судьбе транзита газа через Украину после 2019 года, чтобы прогнозировать объем инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

    Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

    Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что российская сторона готова обсудить с Киевом сохранение части транзита газа через Украину. Однако текущие расчеты демонстрируют большую выгоду от транспортировки газа по новым газопроводам, отметил министр.

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    Автор: Борис Любимов
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