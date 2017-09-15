Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

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Киев, 15 сентября. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что из-за прокладки газопровода «Турецкий поток» южная линия украинской газотранспортной системы станет невостребованной.

«Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение», — сказал руководитель госкомпании на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Коболев добавил, что руководству «Нафтогаза» нужно знать о судьбе транзита газа через Украину после 2019 года, чтобы прогнозировать объем инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что российская сторона готова обсудить с Киевом сохранение части транзита газа через Украину. Однако текущие расчеты демонстрируют большую выгоду от транспортировки газа по новым газопроводам, отметил министр.