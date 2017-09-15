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Политика
Путину представят концепцию развития Ялтинской киностудии к 15 октября
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    Путину представят концепцию развития Ялтинской киностудии к 15 октября

    22:00  15 Сентября 2017
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    Путину представят концепцию развития Ялтинской киностудии к 15 октября

    Ялта, 15 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение месяца будет подготовлена концепция развития Ялтинской киностудии, после чего проект представят президенту России Владимиру Путину.

    «К 15 октября мы будем готовы представить президенту страны концепцию Ялтинской киностудии», — сказал Аксенов.

    В свою очередь председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что к настоящему моменту готов разработан проект восстановление Ялтинской киностудии, который в ближайшее время может быть представлен Владимиру Путину. Михалков также добавил, что для восстановления Ялтинской киностудии необходима поддержка федеральных властей.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #аксенов #михалков #ялтинская киностудия
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