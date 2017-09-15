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Политика
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Украина
Siemens отказался от сотрудничества с «Нафтогазом» из-за контрактов в России
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    Siemens отказался от сотрудничества с «Нафтогазом» из-за контрактов в России

    20:54  15 Сентября 2017
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    siemens

    Киев, 15 сентября. Немецкий концерн Siemens отказался поучаствовать в модернизации газотранспортной системы Украины из-за страха потерять контракты в России. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

    «Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, мы имели соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако впоследствии они отказались от такого сотрудничества, поскольку это угрожало их контрактам в РФ», — сказал он на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

    Коболев добавил, что его компании нужны гарантии транзита газа после 2019 года, чтобы вкладывать средства в модернизацию газотранспортной системы Украины. 

    siemens

    В ходе форума глава «Нафтогаза» также выразил уверенность, что из-за прокладки газопровода «Турецкий поток» южная линия украинской газотранспортной системы станет невостребованной.

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    Автор: Борис Любимов
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