Siemens отказался от сотрудничества с «Нафтогазом» из-за контрактов в России

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Киев, 15 сентября. Немецкий концерн Siemens отказался поучаствовать в модернизации газотранспортной системы Украины из-за страха потерять контракты в России. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, мы имели соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако впоследствии они отказались от такого сотрудничества, поскольку это угрожало их контрактам в РФ», — сказал он на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Коболев добавил, что его компании нужны гарантии транзита газа после 2019 года, чтобы вкладывать средства в модернизацию газотранспортной системы Украины.

В ходе форума глава «Нафтогаза» также выразил уверенность, что из-за прокладки газопровода «Турецкий поток» южная линия украинской газотранспортной системы станет невостребованной.