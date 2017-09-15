Украинский авиахлам в роли «ВКС РФ»: загадку гибели Су-27 в США объяснил военный эксперт

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Советский истребитель Су-27, проданный Украиной в Соединенные Штаты, предположительно, разбился в штате Невада в секретной Зоне 51 во время отработки действий ВВС США против Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). В катастрофе погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава Центра изучения проблем национальной безопасности, военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин, хотя информация об инциденте довольно скудна, сам факт катастрофы с «украинским» самолетом его совершенно не удивляет.

«Все очень просто, — отметил Жилин в комментарии корреспонденту ФАН. — Дело в том, что, если этот самолет куплен на Украине, значит — это «некондиция». Украина давно распродала всю свою военную технику, самое лучшее ушло еще в первые годы так называемой независимости. А то, что продавалось позже, в чистом виде, как говорится, «некондишн», потому что эти на самолеты ставили запчасти, которые делались буквально в гаражах, так что история с крушением меня не удивляет».

По данным издания Aviation Week, катастрофа произошла неподалеку от Лас-Вегаса, в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис. Там же находится удаленное подразделение авиабазы «Эдвардс», известное как «Зона 51», где разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

Пресс-служба авиабазы уведомила об инциденте, а также о том, что в результате катастрофы погиб подполковник Эрик Шульц. При этом о том, какой именно самолет разбился, информации не было.

Aviation Week считает, что погибший подполковник командовал эскадрильей, которая занимается испытаниями иностранной техники. Другое издание — Popular Mechanics, сообщает, что в эскадрилье было несколько самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько самолетов компании «Сухой». Предположительно, Шульц мог разбиться во время выполнения тренировочного полета на советском истребителе Су-27, который мог быть продан в США с Украины.

По другой версии, Шульц погиб во время тренировочного полета на самолете американского производства, имитирующего истребитель Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) как вероятного противника. Такого рода самолеты есть в составе эскадрильи «Агрессор» (Aggressor squadron), и во время тренировок они выполняют роль противника, имея соответствующую окраску и опознавательные знаки (в данном случае — маркировку самолетов ВКС РФ).

По словам военного эксперта Александра Жилина, эта практика не нова, американцы ее активно использовали еще во времена холодной войны.

«Ничего нового тут нет, — отметил Жилин. — Это всегда было еще с советских времен. Американцы, используя самолеты, «раскрашенные» под потенциального противника, натаскивают своих летчиков на борьбу с нами. Здесь дело не только в пилотировании, очень важен также психологический момент — американские летчики как бы видят воочию потенциального врага в лице России».

По словам эксперта, по его сведениям, российские летчики такого рода тренировки не ведут.