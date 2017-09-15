ЛНР и ДНР сразились в танковом биатлоне

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Донецк, 15 сентября. В пятницу в Донбассе состоялся первый этап межреспубликанских состязаний по танковому биатлону, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В первом этапе приняли участие шесть танковых экипажей из Луганской и Донецкой народных республик – весь день был посвящен индивидуальной гонке. Таким образом, экипажи ездили парами, и было всего три заезда с учетом штрафных кругов. Обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой – в самых неожиданных местах танкистов поджидали «сюрпризы» в виде мин и сигнальных ракет.

На огневом рубеже танкисты стреляли не только из танковых орудий, но и даже из КПВТ (крупнокалиберный танковый пулемет Владимирова). Тем, кто не поразил мишень танковым залпом с первого раза, давался второй шанс. Если и в следующий раз не везло, экипаж отправлялся на штрафной круг.

Состязаниям предшествовало общее построение, где по традиции под торжественные гимны были подняты флаги обеих народных республик.

«Эти соревнования очень важны – здесь вырабатываются навыки, приближенные к боевой ситуации. На первом заезде у экипажа из ЛНР произошла проблема с двигателем, например, и к такому важно быть готовыми», — резюмировал министр обороны ДНР Владимир Кононов.

Напомним, что второй этап состязаний по танковому биатлону между ЛНР и ДНР состоится завтра, где будет командный заезд.



