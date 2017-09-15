Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и КНДР

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Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с членами Совета Безопасности, на которой были подняты важнейшие политические вопросы. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер обсудил с представителями Совбеза ситуацию в Сирии и функционирование действующих там зон деэскалации.

«В ходе обсуждения министр обороны Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с высшим руководством Сирийской Арабской республики», — отметил Песков.

Кроме того, был поднят вопрос об обстановке на Корейском полуострове, которая осложнилась после очередных ракетных испытаний, осуществленных Северной Кореей.