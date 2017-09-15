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Политика
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Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и КНДР
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    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и КНДР

    20:19  15 Сентября 2017
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    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и КНДР

    Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с членами Совета Безопасности, на которой были подняты важнейшие политические вопросы. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    По его словам, российский лидер обсудил с представителями Совбеза ситуацию в Сирии и функционирование действующих там зон деэскалации.

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и КНДР

    «В ходе обсуждения министр обороны Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с высшим руководством Сирийской Арабской республики», — отметил Песков.

    Кроме того, был поднят вопрос об обстановке на Корейском полуострове, которая осложнилась после очередных ракетных испытаний, осуществленных Северной Кореей.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #сирия #кндр #песков #шойгу #совбез рф
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