Хваленые ястребы уже не те: армия США не в состоянии противостоять России в Европе

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи US Army unprepared to deal with Russia in Europe («Армия США не готова бороться с Россией в Европе») автора Уэсли Моргана, опубликованной Politico.

«Армия быстрого реагирования в США недостаточно хорошо экипирована, плохо дисциплинирована и плохо организована, чтобы достойно ответить на российскую «агрессию»», — говорится в исследовании, предоставленном администрации Дональда Трампа, которая ищет способы «сдержать амбиции» Владимира Путина.

Базирующаяся в Италии 173-я воздушно-десантная бригада — оплот НАТО, — которая провела большую часть последних полутора десятилетий поочередно в Ираке и Афганистане и вне этих стран, не обладает «существенными возможностями, необходимыми для эффективного и оперативного завершения миссии», говорится в документе, копия которого была получена Politico.

В анализе подробно описывается ряд «упущений в плане возможностей», которые подразделение выявило во время недавних учений с украинскими войсками, имеющими опыт борьбы с сепаратистами, которые использовали дешевые дроны и средства ведения электронной войны для определения целей артиллерийских обстрелов и разрушенные государственные бронированные машины с противотанковыми ракетами.

Некоторые недостатки, такие как отсутствие у бригады противовоздушной обороны и подразделений по ведению электронной войны, а также чрезмерная зависимость от спутниковой связи и навигационных систем GPS, являются прямыми результатами того, что подразделение провело годы в Ираке и Афганистане, где у противника нет воздушной мощи или другого оборудования и технологий высокого класса.

Анализ поступил в ходе подготовки России к одному из крупнейших военных учений в постсоветскую эпоху — «Запад», в которых может участвовать не менее 100 тысяч военнослужащих. В это же время Пентагон стремится активизировать свои усилия по сдерживанию России, в том числе путем ротации других американских наземных подразделений в Восточную Европу и прибалтийские страны. Это делается для того, чтобы продемонстрировать свою решимость. Это часть усилий администрации Барака Обамы, известных как «Европейская инициатива успокоения».

173-я воздушно-десантная бригада, базировавшаяся в городе Виченца, Италия, высадилась в Ираке в первые дни вторжения под командованием США в 2003 году, и стала свидетелем напряженной борьбы в Афганистане. Несмотря на то, что примерно четыре тысячи солдат бригады не будут представлять серьезную силу в случае наступления России на Европу, сама по себе 173-я бригада считается основным элементом «сдерживания угрозы со стороны Москвы для границ НАТО», особенно после завершения вывода двух танковых бригад армии США из Германии в 2013 году.

Некоторые из проблем, которые выявляет отчет, могут быть устранены с помощью низкотехнологичных решений, которые армия могла бы осуществить относительно легко. Удивительно, что маскировочные сетки, позволяющие спрятать автомобили от вражеских вертолетов или беспилотников, — «трудно находимые предметы роскоши для тактических подразделений».

Бронированный, далеко не новый Humvee 173-й бригады, предназначенный для защиты от придорожных бомб в Ираке, был бы «легкой добычей» для российских бронетранспортеров, и в докладе рекомендуется заменить Humvee на Ground Mobility Vehicle, на гораздо более легкий и мобильный. Армия объявила этим летом, что покупает около 300 таких автомобилей от General Dynamics для оснащения 173-го и других десантных и специальных подразделений, хотя ни один из них не будет иметь 30-миллиметровые пушки, которые, как высказывается в докладе, должны быть установлены.

Документ также содержит призыв оборудовать бригаду небольшим контингентом легких танков, которые обеспечат столь необходимую защиту для разведчиков против российских противотанковых ракет. Однако ожидается, что только в этом году армия представит официальный запрос о представлении предложений по своей программе, касающейся легких танков, что станет первым шагом на пути к разработке новой системы вооружений. Красной нитью, проходящей через весь отчет, является проблема, связанная с российскими глушителями и другими инструментами электронной войны.

«Враг, оснащенный ими, мог бы эффективно нейтрализовать систему GPS на расстоянии в 50 миль, используя одну пятую силы тактической радиосвязи, — говорится в отчете. — Поэтому мы должны полагать, что GPS будет либо недоступен, либо ненадежен в течение всего времени конфликта, если [бригада] столкнется с почти равной угрозой или сложными негосударственными структурами».

Некоторые из решений также являются низкотехнологичными. Вражеским радиотехническим специалистам сложнее заглушить высокие частоты, чем сигналы со спутников, которыми за последние 15 лет привыкли пользоваться все американские подразделения. 173-я бригада была вынуждена обратиться к союзникам из Латвии, чтобы они помогли понять, как противостоять российским глушителям. Это явный показатель того, насколько малы знания американской армии о средствах коммуникации.

В феврале специалист по военной коммуникации из Латвии неделю преподавал методики высокочастотной передачи данных, а затем парашютисты бригады оттачивали свое мастерство во время совместного учения с латвийскими войсками в Германии. Однако кратковременных учений недостаточно, армия США нуждается в постоянном совершенствовании технологий коммуникации.

Артиллерия США также в значительной степени полагается на GPS. До GPS артиллеристы использовали набор звездных карт, под названием «армейские эфемериды», чтобы точно оценить свое местоположение перед тем, как напасть на врага — и армия ни разу не обновила эти карты за более чем за два десятилетия.

Чтобы лучше защититься от вражеской агрессии, а также от вражеских беспилотных летательных аппаратов, бригада и другие подразделения в Европе недавно купили более эффективные армейские системы, которые начнут использоваться в 2023 году. Однако специалисты говорят, что 173-я бригада должна быть оснащена более совершенным глушителем. Ей также необходимы специалисты, которые будут грамотно его использовать.

Между тем, по словам военного источника, который говорил с Politico, сестринское объединение из 2-го кавалерийского полка в Польше сильно зависит от румынских войск, когда речь идет об эксплуатации зенитного оружия ближнего действия. А в бригаде десантников нет «возможностей, необходимых для выполнения своей миссии эффективно и оперативно».

«Эти идеи и предложения потенциально полезны для всех воздушных бригад, а для армии — тем более», — отмечается в докладе.

Некоторые бывшие офицеры армии, которые прочитали отчет, согласны с этим, и надеются, что этот документ послужит сигнальным звонком для службы, особенно когда столько внимания обращено на Восточную Европу и напряженность в отношениях с Россией.