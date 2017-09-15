Курс рубля слабо отреагировал на решение ЦБ о снижении ключевой ставки

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Москва, 15 сентября. Курс рубля к доллару и евро на Московской бирже почти не изменился после решения Банка России понизить ключевую ставку до 8,5% годовых.

На фоне решения Центробанка о понижении ключевой ставки до 8,5% было зафиксировано снижение доллара на девять копеек, в результате чего курс составил 57,44 рубля. При этом курс евро снизился на 10 копеек, составив в данном случае 68,63 рубля. Однако к 15:27 по московскому времени курс доллара увеличился на восемь копеек, а евро к тому времени стало дороже на 34 копейки, увеличившись до 68,88 рубля.