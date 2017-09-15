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«Газпром» подписал с Хорватией десятилетний контракт на поставку газа
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    «Газпром» подписал с Хорватией десятилетний контракт на поставку газа

    20:04  15 Сентября 2017
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    «Газпром» подписал с Хорватией десятилетний контракт на поставку газа

    Москва, 15 сентября. «Газпром» подписал контракт на поставку газа в Хорватию до 31 декабря 2027 года. Об этом в пятницу заявила генеральный директор «Газпром экспорта» (входит в структуру «Газпрома»)  Елена Бурмистрова.

    По ее словам, в год Россия обязуется поставлять 1 млрд кубометров газа. Бурмистрова подчеркнула, что данное соглашение укрепит сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере.

    «Заключение долгосрочного контракта на поставки газа в Хорватию является результатом плодотворного сотрудничества «Газпром экспорта» и компании Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o», — отметила она.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #газ #газпром #хорватия #контракт #поставки
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