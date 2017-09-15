Михалков: Ответственность за скандал с «Матильдой» лежит на совести Фонда кино

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Ялта, 15 сентября. Ситуация вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» лежит на совести Фонда кино, который давал государственное финансирование создателям картины. Об этом заявил председатель Союза кинематографистам РФ Никита Михалков.

«Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это - не удивляйся. Мне предлагали играть святого Луку, но я не буду», — отметил Михалков.

Он также добавил, что ответственность в данной ситуации несет Фонд кино, поскольку именно он выделял средства на реализацию данного проекта.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность, а также пресечь возможные провокации в ходе показа фильма «Матильда», передает URA.RU.