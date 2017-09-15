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Политика
В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности
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    В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности

    23:22  15 Сентября 2017
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    В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности

    Вашингтон, 15 сентября. В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности, которая будет расследовать хакерскую активность, направленную против государственных ведомств. С такой инициативой выступили американские сенаторы Кирстен Джиллибранд и Линдси Грем.

    По словам Джиллибранд, комиссия поможет защитить страну в случае, если «Россия или другие нации посмеют атаковать США».

    В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности

    «Россия — не единственная наша забота. Мы должны быть готовы к тому, что Северная Корея, Иран или Китай или другие, кто в оппозиции нашей внешней политике, посмеют отрицать наши ценности», — отметил соавтор проекта Грем.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #кндр #китай #иран #хакерские атаки #сенаторы #спецкомиссия
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