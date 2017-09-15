В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности
В Избранное
Вашингтон, 15 сентября. В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности, которая будет расследовать хакерскую активность, направленную против государственных ведомств. С такой инициативой выступили американские сенаторы Кирстен Джиллибранд и Линдси Грем.
По словам Джиллибранд, комиссия поможет защитить страну в случае, если «Россия или другие нации посмеют атаковать США».
«Россия — не единственная наша забота. Мы должны быть готовы к тому, что Северная Корея, Иран или Китай или другие, кто в оппозиции нашей внешней политике, посмеют отрицать наши ценности», — отметил соавтор проекта Грем.