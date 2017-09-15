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Вашингтон, 15 сентября. В США может появиться спецкомиссия по кибербезопасности, которая будет расследовать хакерскую активность, направленную против государственных ведомств. С такой инициативой выступили американские сенаторы Кирстен Джиллибранд и Линдси Грем.

По словам Джиллибранд, комиссия поможет защитить страну в случае, если «Россия или другие нации посмеют атаковать США».