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В таинственной авиакатастрофе Су-27 ВВС США появился украинский след
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    В таинственной авиакатастрофе Су-27 ВВС США появился украинский след

    20:14  15 Сентября 2017
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    В таинственной авиакатастрофе Су-27 ВВС США появился украинский след

    Вашингтон, 15 сентября. Истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в американском штате Невада, в результате чего погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц. Об этом сегодня сообщает Aviation Week.

    Самолет потерпел крушение примерно в 160 км к северо-западу от авиабазы Неллис в штате Невада. Авиакатастрофа является засекреченной — власти страны и военные не раскрывают обстоятельства случившегося и не предоставляют какую-либо информацию о самолете.

    Как пишет Aviation Week, Шульц командовал эскадрильей, занимающейся испытаниями зарубежных самолетов. В ее распоряжении есть ряд советских моделей, включая МиГ-29. В другом издании Popular Mechanics предполагают, что подполковник выполнял тренировочное задание на истребителе Су-27.

    В таинственной авиакатастрофе Су-27 ВВС США появился украинский след

    Также высказываются версии, что самолет принадлежал эскадрилье «Агрессор», способной имитировать действия авиации противника. Правда, как правило, пилоты этого подразделения используют истребители американского производства.

    Между тем Die Welt сообщает со ссылкой на источники, что разбившийся самолет мог попасть в США с Украины. А немецкое агентство Sputnik Deutschland напоминает о покупке американской компанией у Украины двух истребителей Су-27. Сделка состоялась в 2009 году.

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    Автор: Борис Любимов
    #сша #су-27 #истребитель
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