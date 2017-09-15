Lifan запустит в России продажи двух новых моделей в 2018 году

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Пекин, 15 сентября. Китайский автопроизводитель Lifan объявил о планах по выпуску в России двух новых моделей в 2018 году. Об этом во вторник заявил исполнительный директор Lifan International Сунь Цзэцзюнь.

Речь идет о семиместном минивэне MPV, который в Китае продается под названием Xuanlang, а также о втором поколении кроссовера X60.