Сирия сегодня: спецоперация против ИГИЛ в Хомсе, де Мистура о переговорах в Астане

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Сирия, 15 сентября. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура считает, что в ходе переговоров в Астане стороны не достигли прогресса в вопросе освобождения заключенных; правительственные войска при поддержке союзных сил продвигаются в провинции Хомс; сирийские войска продвигаются в Дамаске. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Спецоперация в провинции Хомс

Спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) смогли расширить зону контроля на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA.

Корреспондент агентства в Хомсе, сообщает, что правительственные войска совместно с силами союзников в результате ожесточенных боев очистили от экстремистов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) населенные пункты Аш-Шендахия Аль-Дженубия и Абу-Тарраха. На данный момент саперные группы уже преступили к разминированию освобожденных территорий.

Военнослужащие армии Башара Асада продолжают операцию против ИГИЛ в населенном пункте Духур Аль-Ханзир.

Стаффан де Мистура недоволен итогами Астаны

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что в ходе астанинских переговоров по урегулированию сирийского конфликта сторонам не удалось достичь прогресса в вопросе освобождения заключенных, сообщает RT.

По его словам, именно по вопросу задержанных на данный момент нет достаточного прогресса.

«Мы настаивали на том, чтобы этот вопрос обсуждался, и результаты были не только в рамках переговоров в Астане, но и в ООН, в Нью-Йорке, Женеве — везде, — говорит де Мистура. — У тысяч пропавших, похищенных и задержанных облей есть семьи, которые требуют ответа на вопрос, где их отцы, матери, сестры и братья. В конечном итоге мы должны решить эту проблему».

Ранее сообщалось, что по итогам очередного раунда межсирийских переговоров в Астане было принято четыре документа по мониторингу в зонах деэскалации.

Столкновения под Дамаском

После ожесточенных столкновений в пригороде Дамаска с боевиками «Фейлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) Сирийская арабская армия (САА) освободила несколько строительных блоков вокруг стратегического туннеля Хармала, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Сообщается, что бои шли пор руководством 105-й бригады Республиканской гвардии САА. После прогресса в Айн-Тарме 42-я бригада 4-й механизированной дивизии сирийской армии возобновила свои операции в Джобаре.

* Организация запрещена на территории РФ.