Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
США не позволят Ирану играть ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии — Хейли
Новости Сирии
Сирия сегодня: спецоперация против ИГИЛ в Хомсе, де Мистура о переговорах в Астане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: спецоперация против ИГИЛ в Хомсе, де Мистура о переговорах в Астане

    19:50  15 Сентября 2017
    425

    Сирия сегодня: спецоперация против ИГИЛ в Хомсе, де Мистура о переговорах в Астане

    Сирия, 15 сентября. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура считает, что в ходе переговоров в Астане стороны не достигли прогресса в вопросе освобождения заключенных; правительственные войска при поддержке союзных сил продвигаются в провинции Хомс; сирийские войска продвигаются в Дамаске. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Спецоперация в провинции Хомс

    Спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) смогли расширить зону контроля на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA.

    Корреспондент агентства в Хомсе, сообщает, что правительственные войска совместно с силами союзников в результате ожесточенных боев очистили от экстремистов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) населенные пункты Аш-Шендахия Аль-Дженубия и Абу-Тарраха. На данный момент саперные группы уже преступили к разминированию освобожденных территорий.

    Военнослужащие армии Башара Асада продолжают операцию против ИГИЛ в населенном пункте Духур Аль-Ханзир.

    Спецоперация в провинции Хомс

    Стаффан де Мистура недоволен итогами Астаны

    Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что в ходе астанинских переговоров по урегулированию сирийского конфликта сторонам не удалось достичь прогресса в вопросе освобождения заключенных, сообщает RT.

    По его словам, именно по вопросу задержанных на данный момент нет достаточного прогресса.

    «Мы настаивали на том, чтобы этот вопрос обсуждался, и результаты были не только в рамках переговоров в Астане, но и в ООН, в Нью-Йорке, Женеве — везде, — говорит де Мистура. — У тысяч пропавших, похищенных и задержанных облей есть семьи, которые требуют ответа на вопрос, где их отцы, матери, сестры и братья. В конечном итоге мы должны решить эту проблему».

    Ранее сообщалось, что по итогам очередного раунда межсирийских переговоров в Астане было принято четыре документа по мониторингу в зонах деэскалации.

    Стаффан де Мистура недоволен итогами Астаны

    Столкновения под Дамаском

    После ожесточенных столкновений в пригороде Дамаска с боевиками «Фейлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) Сирийская арабская армия (САА) освободила несколько строительных блоков вокруг стратегического туннеля Хармала, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Сообщается, что бои шли пор руководством 105-й бригады Республиканской гвардии САА. После прогресса в Айн-Тарме 42-я бригада 4-й механизированной дивизии сирийской армии возобновила свои операции в Джобаре.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #алеппо #оон #дамаск #игил #асад #саа #де мистура #хомс #астана #женева #джобар #тахрир аш-шам #айн-тарма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13644

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7553

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5636

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9156

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32736
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        497
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        808
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        554
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2796