В Китае начали продавать маски для защиты от разблокировки iPhone X

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Пекин, 15 сентября. Китайские магазины начали продавать специальные маски, которые должны защитить владельцев iPhone от несанкционированного доступа к смартфону.

Спрос на маски возник после презентации нового iPhone X, где сканер отпечатка пальца заменили на систему распознавания лица.

Это озадачило поклонников продукции Apple, которые начали бояться, что злоумышленники отсканируют их лицо, когда они будут спать. По словам специалистов Apple, это невозможно, поскольку система срабатывает только в том случае, если глаза владельца смартфона открыты, однако это не успокоило интернет-пользователей, и продажа масок пошла вверх.