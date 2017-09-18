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Рождество Богородицы — 2017: когда отмечается, история, приметы, Осенины и бабье лето
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    Рождество Богородицы — 2017: когда отмечается, история, приметы, Осенины и бабье лето

    9:00  18 Сентября 2017
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    Рождество Богородицы — 2017: когда отмечается, история, приметы, Осенины и бабье лето

    Во второй половине сентября православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников — Рождество Богородицы — день рождения Девы Марии — матери Иисуса Христа. На Руси этот день назывался Осенины, поскольку считалось, что с этого времени заканчивается бабье лето, и наступает настоящая осень.

    Когда отмечается Рождество Богородицы

    Рождество Богородицы — это праздник, который отмечают православная и католическая церкви.

    Русская православная церковь и другие церкви, живущие по юлианскому календарю, отмечают Рождество Богородицы 21 сентября.

    Католики, которые живут по григорианскому календарю, уже отметили праздник 8 сентября.

    Рождество Богородицы, псковская икона

    Рождество Богородицы в православии

    Русская православная церковь относит Рождество Богородицы к двунадесятым, то есть двенадцати важнейшим (помимо Пасхи) праздникам.

    Полное название праздника в православии: Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

    История праздника

    Христиане считают, что рождество Богородицы, то есть земное рождение Девы Марии — матери Иисуса Христа — было изначально предопределено, этому событию предшествовали различные знамения, пророчества и чудеса.

    Сведения о земной жизни Девы Марии достаточно скудны. Согласно христианским источникам, она была долгожданным ребенком благочестивых супругов Иоакима и Анны, живших в Иерусалиме в первом веке до нашей эры.

    Иоаким и Анна долгое время были бездетными, что их очень огорчало, а у окружающих вызывало нарекания, поскольку, по мнению богословов, они нарушали божью заповедь «плодитесь и размножайтесь». Из-за того, что Анна была долгое время бездетна, Иоакима даже выгнали из Иерусалимского храма, куда он пришел принести специальную жертву, которую ежегодно приносили все женатые мужчины.

    Святая Анна с младенцем Марией

    Удрученный Иоаким оставил супругу и удалился в пустыню, где усердно молился богу. Дома в это время его супруга Анна горячо молилась о ниспослании ей ребенка. Согласно преданию, обоим супругам одновременно явился ангел, который передал, что господь внял их молитвам, и Анна вскоре родит ребенка. Иоаким вернулся в Иерусалим, где у Золотых ворот встретил жену, которая также получила знамение.

    Вскоре после этого Анна забеременела и дала обет посвятить ребенка богу. Когда у праведников родилась девочка, ее назвали Марией и в положенное время ввели в Иерусалимский храм, где будущая Богоматерь получила воспитание.

    Праздник Рождество Богородицы был установлен в Византийской империи приблизительно в V—VI веке, примерно в это же время он начал отмечаться и на Руси.

    Осенины

    Древние славяне в это время отмечали праздник наступления осени — Осенины, который после принятия на Руси христианства «слился» с праздником Рождество Богородицы. Считается, что на Рождество Богородицы заканчивается бабье лето и осень окончательно вступает в свои права.

    В этот день на Руси было принято устраивать празднования в честь убранного урождая и благодарить за это Мать-сыру землю — так в народе называли Богородицу.

    На Руси Богородица чрезвычайно почиталась, она считалась народной заступницей, которая в первую очередь помогает женщинам. Поэтому праздник Рождество Богородицы был чем-то вроде женского дня.

    В этот день девушки гадали на суженого, также на Осенины было принято поздравлять и одаривать новобрачных, которые поженились осенью — после окончания сельскохозяйственных работ. В деревнях прямо на улицах устраивали застолья, во время которых главную роль играли женщины. Главным угощением в этот день были пироги и хлеб из зерна нового урожая.

    Главным угощением в этот день были пироги и хлеб из зерна нового урожая

    Приметы и поговорки на Осенины

    Считалось, что погода, установившаяся на Рождество Богородицы, продержится месяц.

    На Осенины последние ласточки улетают на юг.

    На Рождество Богородицы говорили:

    «Матерь божья капустные головки складывает» — то есть пора убирать позднюю капусту, подходящую для засола.

    Рождество Богородицы иногда называют Луков день — это время уборки позднего лука, что считается традиционной женской работой.

    Также Рождество Богородицы иногда называют Пасиков день — из-за холодов наступало время убирать пчел с пасек.

    На Рождество Богородицы, ставя на стол караваи из зерна нового урожая, говорили:

    «Большая Мария хлеба дала».

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    Автор: Алексей Громов
    #рождество богородицы #приметы
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