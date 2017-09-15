Лукашенко может не приехать на учения «Запад-2017» в Россию

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Минск, 15 сентября. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко не получал официального приглашения на учения «Запад-2017» в России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко может не приехать в Россию на учения «Запад-2017» и будет наблюдать за ними на полигонах Белоруссии.

Эйсмонт пояснила, что сообщения СМИ не соответствуют действительности, так как Лукашенко будет наблюдать за учениями на территории Белоруссии. Она также добавила, что Минск направил в адрес президента России Владимира Путина приглашение посетить учения на территории Белоруссии. Однако официального ответа не поступало.