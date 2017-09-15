В Избранное

Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия угрожает своим демократическим соседям.

«Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуют основу демократии, вмешиваясь в свободные и демократические выборы», — пояснил он.

Он также добавил, что Вашингтон продолжить оказывать поддержку своим партнерам, чтобы сохранить демократию от вмешательства в будущем.

Ранее стало известно, что Совет Федерации обнаружил признаки вмешательства США и других государств в российские региональные выборы. В частности, для достижения определенных результатов Вашингтон финансировал некоторые организации, перечисляя деньги через третьи страны, передает URA.RU.