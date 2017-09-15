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Политика
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Политика
Тиллерсон заявил, что Россия угрожает своим «демократическим соседям»
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    Тиллерсон заявил, что Россия угрожает своим «демократическим соседям»

    19:44  15 Сентября 2017
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    Тиллерсон заявил, что Россия угрожает своим демократическим соседям

    Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия угрожает своим демократическим соседям.

    «Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуют основу демократии, вмешиваясь в свободные и демократические выборы», — пояснил он.

    Он также добавил, что Вашингтон продолжить оказывать поддержку своим партнерам, чтобы сохранить демократию от вмешательства в будущем.

    Ранее стало известно, что Совет Федерации обнаружил признаки вмешательства США и других государств в российские региональные выборы. В частности, для достижения определенных результатов Вашингтон финансировал некоторые организации, перечисляя деньги через третьи страны, передает URA.RU.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #тиллерсон #госдепартамент #демократия
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