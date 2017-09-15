СК ищет виновных в гибели новорожденной тройни в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 15 сентября. Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденных тройняшек. Дети скончались один за другим в течение недели.

По данным СУ СК РФ по Ростовской области, три мальчика родились недоношенными и умерли в перинатальном центре. Сначала их поместили в реанимацию, а потом в палату патологии. Врачи сообщали родителям, что у детей диагностирован энтероколит (воспаление тонкой и толстой кишок). По факту случившегося проходит проверка.

Как пишет «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону», потерявшая детей жительница Таганрога винит в случившемся врачей. Она утверждает, что медики не слышали ее или не хотели слышать.