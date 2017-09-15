Роспотребнадзор рассказал о результатах инспекции по вирусу Коксаки в Турции‍

В Избранное

Москва, 15 сентября. Сотрудники Роспотребнадзора закончили инспекцию в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции, в пятницу вечером они вернутся в Россию. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, проверка показала, что не все турецкие отели соблюдали санитарные требования.