Роспотребнадзор рассказал о результатах инспекции по вирусу Коксаки в Турции
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Москва, 15 сентября. Сотрудники Роспотребнадзора закончили инспекцию в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции, в пятницу вечером они вернутся в Россию. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, проверка показала, что не все турецкие отели соблюдали санитарные требования.
«Коллеги возвращаются сегодня поздно вечером. Конечно, результаты есть, они неоднозначны, мы их обсуждаем. Да, результаты другие, нежели мы ожидали — не везде все соблюдается так, чтобы инфекция не распространялась», — рассказала Попова в эфире «России 24».