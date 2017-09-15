BMW хочет заменить ключи зажигания смартфонами

В Избранное

Берлин, 15 сентября. Немецкая компания BMW может отказаться от ключа зажигания в автов пользу приложения на смартфоне. Об этом рассказал ответственный за продажи член совета директоров BMW Иан Робертсон.

Он заметил, что вопрос о востребованности ключей встает на фоне того, что покупатели всегда носят с собой смартфон, а двери BMW уже можно открывать с помощью специального приложения.

«Они никогда не вынимают их (ключи) из кармана, так зачем таскать их с собой?» — заметил Робертсон в интервью Reuters на полях автосалона во Франкфурте.

В связи с этим инженеры BMW стали рассматривать варианты по возможному исключению использование ключей в автомобилях.

