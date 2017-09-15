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Технологии
BMW хочет заменить ключи зажигания смартфонами
Технологии
BMW хочет заменить ключи зажигания смартфонами
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    BMW хочет заменить ключи зажигания смартфонами

    19:10  15 Сентября 2017
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    BMW хочет заменить ключи зажигания смартфонами

    Берлин, 15 сентября. Немецкая компания BMW может отказаться от ключа зажигания в автов пользу приложения на смартфоне. Об этом рассказал ответственный за продажи член совета директоров BMW Иан Робертсон.

    Он заметил, что вопрос о востребованности ключей встает на фоне того, что покупатели всегда носят с собой смартфон, а двери BMW уже можно открывать с помощью специального приложения. 

    «Они никогда не вынимают их (ключи) из кармана, так зачем таскать их с собой?» — заметил Робертсон в интервью Reuters на полях автосалона во Франкфурте.

    В связи с этим инженеры BMW стали рассматривать варианты по возможному исключению использование ключей в автомобилях.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #bmw #смартфоны #ключи зажигания
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