Крым пригласит украинские диаспоры из разных стран мира ради дружбы с Россией

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Симферополь, 15 сентября. Власти Крыма намерены пригласить на полуостров представителей украинских диаспор из разных стран мира. Об этом в пятницу заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Крым как раз та уникальная территория, которая дает возможность братской Украине здесь в полной мере обозначить свое присутствие и говорить о дружбе с Россией», — отметил он.

Мурадов подчеркнул, что Крым уже получает обращения от различных землячеств в Европе, странах СНГ и даже в США. По его словам, украинские диаспоры хотят побывать в Крыму, где «не пишут бред про Бандеру как героя», передает радиостанция «Спутник в Крыму».