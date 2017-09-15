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Политика
Крым пригласит украинские диаспоры из разных стран мира ради дружбы с Россией
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    Крым пригласит украинские диаспоры из разных стран мира ради дружбы с Россией

    19:16  15 Сентября 2017
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    Крым пригласит украинские диаспоры из разных стран мира ради дружбы с Россией

    Симферополь, 15 сентября. Власти Крыма намерены пригласить на полуостров представителей украинских диаспор из разных стран мира. Об этом в пятницу заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    «Крым как раз та уникальная территория, которая дает возможность братской Украине здесь в полной мере обозначить свое присутствие и говорить о дружбе с Россией», — отметил он.

    Крым пригласит украинские диаспоры из разных стран мира ради дружбы с Россией

    Мурадов подчеркнул, что Крым уже получает обращения от различных землячеств в Европе, странах СНГ и даже в США. По его словам, украинские диаспоры хотят побывать в Крыму, где «не пишут бред про Бандеру как героя», передает радиостанция  «Спутник в Крыму».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #крым #мурадов #диаспора
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