Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

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Симферополь, 15 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко создать группу «друзей по деоккупации Крыма». Он предложил по аналогии создать «клуб друзей по деоккупации Украины».

«Есть встречное предложение: создать международный «клуб друзей по деоккупации Украины». С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии», — отметил он в Facebook.

По словам главы республики, Крым — это не вещь, которую можно постоянно перекладывать с места на место. Он обратил внимание, что жители полуострова уже сделали свой выбор в пользу России.Что касается Украины, то она, по словам Аксенова, давно превратилась в мировой очаг русофобии.