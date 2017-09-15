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Общество
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Политика
Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»
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    Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

    18:45  15 Сентября 2017
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    Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

    Симферополь, 15 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко создать группу «друзей по деоккупации Крыма». Он предложил по аналогии создать «клуб друзей по деоккупации Украины».

    «Есть встречное предложение: создать международный «клуб друзей по деоккупации Украины». С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии», — отметил он в Facebook.

    Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

    По словам главы республики, Крым — это не вещь, которую можно постоянно перекладывать с места на место. Он обратил внимание, что жители полуострова уже сделали свой выбор в пользу России.Что касается Украины, то она, по словам Аксенова, давно превратилась в мировой очаг русофобии.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #порошенко #крым #аксенов
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