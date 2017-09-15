ВОЗ назвала самый смертоносный вирус на планете

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Москва, 15 сентября. Ученые проанализировали данные об инфекциях за последние 40 лет и выяснили, какой вирус является самым опасным в мире.

Исследование было проведено специалистами ВОЗ и других служб ООН в 147 странах. По результатам исследования, около 19,4% смертей происходит из-за инфекций, причем эта цифра постоянно растет. Лидером среди вирусов-убийц стал гепатит, от которого только за последнее время скончались 1,34 миллиона человек. При этом смертельной оказалась не только сама инфекция, но и ее последствия, так как цирроз и рак печени и другие осложнения.

На втором месте оказался туберкулез, убивший 1,2 миллиона жителей планеты, на третьем — ВИЧ, от которого скончался миллион человек, сообщает «Ридус».