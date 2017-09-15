Подполковник ВВС США погиб в Неваде, отрабатывая «бой с ВКС РФ»

В Избранное

Вашингтон, 15 сентября. Истребитель Су-27 эскадрильи «Агрессоры» американских ВВС разбился в США во время испытательного полета. Авиакатастрофа произошла в штате Невада недалеко от авиабазы ВВС США «Неллис». В результате находившийся за штурвалом 44-летний подполковник Эрик Шульц погиб, а Пентагон поспешил засекретить все данные о происшествии.

По данным Popmech.ru, Шульц был командиром секретной эскадрильи Red Hat («Красные шапки») спецподразделения ВВС США.

Источник портала уточнил, что «Красные шапки» проводят испытаниями иностранных самолетов предполагаемого противника, в частности, российских истребителей МиГ-29 и Су-27.