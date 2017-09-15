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Часть ветки метро перекрыта из-за теракта в Лондоне
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    Часть ветки метро перекрыта из-за теракта в Лондоне

    18:50  15 Сентября 2017
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    Часть ветки метро перекрыта из-за теракта в Лондоне

    Лондон, 15 сентября. Часть «зеленой» линии лондонского метро перекрыта из-за взрыва на станции Parsons Green.

    «В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом», — отмечается в сообщении транспортной компании Transport for London.

    Общественный транспорт в данный момент принимает билеты на метро.

    Люди, которым нужно воспользоваться подземкой, поворачивают в сторону переполненных автобусов, сообщают очевидцы.

    Напомним, что в пятницу на станции Parsons Green произошел взрыв. В результате пострадало не менее 20 человек. Полиция уже назвала инцидент терактом.

    По предварительным данным, личность подозреваемого в теракте уже установлена.

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    Автор: Дима Оленин
    #теракт #лондон
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