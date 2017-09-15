Часть ветки метро перекрыта из-за теракта в Лондоне

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Лондон, 15 сентября. Часть «зеленой» линии лондонского метро перекрыта из-за взрыва на станции Parsons Green.

«В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом», — отмечается в сообщении транспортной компании Transport for London.

Общественный транспорт в данный момент принимает билеты на метро.

Люди, которым нужно воспользоваться подземкой, поворачивают в сторону переполненных автобусов, сообщают очевидцы.

UK police investigate reports of blast on London underground train https://t.co/Ek8w7Xl7c5 pic.twitter.com/roMk2QCwtS — The Express Tribune (@etribune) September 15, 2017

Напомним, что в пятницу на станции Parsons Green произошел взрыв. В результате пострадало не менее 20 человек. Полиция уже назвала инцидент терактом.

По предварительным данным, личность подозреваемого в теракте уже установлена.