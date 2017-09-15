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Общество
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Политика
Инспекторы ГИБДД будут изымать машины у пьяных водителей
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    Инспекторы ГИБДД будут изымать машины у пьяных водителей

    18:56  15 Сентября 2017
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    Инспекторы ГИБДД будут изымать машины у пьяных водителей

    Москва, 15 сентября. В Министерстве юстиции России разработали законопроект, который предполагает конфискацию транспортных средств у пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на собственный источник.

    По данным источника, в 2016 году этот законопроект был принят в Госдуме, однако возникли вопросы финансово характера. В частности, куда будет поступать залог, как быстро средства будут перечисляться в бюджет и прочее. К настоящему моменту эти вопросы не урегулированы, так как для их решения необходима помощь других профильных ведомств.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #гибдд #пьяный водитель #инспекторы
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