Инспекторы ГИБДД будут изымать машины у пьяных водителей

В Избранное

Москва, 15 сентября. В Министерстве юстиции России разработали законопроект, который предполагает конфискацию транспортных средств у пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, в 2016 году этот законопроект был принят в Госдуме, однако возникли вопросы финансово характера. В частности, куда будет поступать залог, как быстро средства будут перечисляться в бюджет и прочее. К настоящему моменту эти вопросы не урегулированы, так как для их решения необходима помощь других профильных ведомств.