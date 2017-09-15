Сирия — кто проиграл в войне: боевики оппозиции уже не те, США ставят на курдов и ИГИЛ

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Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура недавно заявил, что представителям сирийской вооруженной оппозиции скоро придется признать свое поражение. По мнению дипломата, им не удалось и уже не удастся достичь ключевой цели — свержения правительства Башара Асада. Данное заявление подняло волну публикаций в западных СМИ, которые вслед за Мистурой фактически поставили крест на оппозиционных силах САР. Многие издания отмечали, что теперь они почти полностью рассеяны и разделены, вследствие чего — существенно ослаблены не только физически, но и морально.

Напомним, Соединенные Штаты при администрации Барака Обамы оказывали активную военную и политическую поддержку антиправительственным формированиям, воюющим против Сирийской арабской армии (САА) и легитимного президента арабской республики Башара Асада. С помощью США незаконные группировки смогли набрать значительную силу и громко заявить о себе. Однако пришедший на смену Обаме 45-й президент Дональд Трамп сделал ставку не на боевиков-оппозиционеров, а на курдов, которые теперь покинули пределы родного Курдистана и, ведомые Вашингтоном, принялись захватывать территории в провинции Дейр эз-Зор. Что же касается вооруженной оппозиции, то от них американский лидер отказался, заявив, что США сворачивают программу по их финансированию.

Однако под контролем «умеренных» все еще остаются обширные районы Сирии: прежде всего, провинция Идлиб, а также территории в Хомсе, Хаме, Дамаске и на юге страны. Что же ждет их в дальнейшем? Действительно ли боевики лишились поддержки Соединенных Штатов и разобщились настолько, что теперь не способны оказывать сопротивление армии САР единым фронтом? Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило дальнейшую возможную судьбу сирийской вооруженной оппозиции с представителем экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергеем Простаковым.

По мнению эксперта, так называемые вооруженные оппозиционные группировки, действующие в САР, действительно очень разнородны, и теперь они вряд ли способны действовать как единая сила. Так, с одной стороны мы видим «Джебхат ан-Нусру»* (группировка запрещена в РФ) и подконтрольные ей формирования, входящие в террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», которых явно не назовешь «умеренной оппозицией». С другой — те части оппозиционных сил, которые уже фактически включились в процесс мирного политического урегулирования, инициированный представителями России, и прекратили вести боевые действия против армии Сирии.

«Большинство членов оппозиции либо совсем радикализировались, либо, напротив, пришли к примирению с правительством САР. Те формирования, которые якобы до сих пор так или иначе сохраняют свою самостоятельность, все-таки действуют с оглядкой или на первых, или на вторых. Поэтому та во многом мифическая структура сирийской вооруженной оппозиции, которую конструировал Запад, разрушилась при столкновении с реальностью. Она разделилась на примкнувших к радикалам-исламистам и тех, кто все-таки решил выбрать мир. Те оппозиционные структуры, которые все еще сохраняются, уже не представляют интереса на Западе».

Однако отказ Дональда Трампа от поддержки боевиков-оппозиции совсем не означает, что Соединенные Штаты решили свернуть кампании в Сирии и отказаться от поставленных целей, связанных с поддерживанием ситуация напряженности и формированием как можно большей зоны контроля. Помимо вооруженной оппозиции, которая не оправдала надежд США, у них есть и другие способы закрепить свое влияние в регионе.

«У Соединенных Штатов достаточно много рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Они переключили свое внимание на другие формирования. В частности, американцы снабжают и оказывают всяческую помощь союзным курдско-арабским отрядам — Сирийским демократическим силам (SDF). Они также продолжают оказывать помощь группировкам, действующим на границе с Иорданией. И, кроме того, все чаще поступают тревожные сообщения о том, что некоторые члены «Исламского государства»* (деятельность запрещена в РФ) тоже могут быть связаны с американскими военными структурами и получать от них какую-то помощь. Возможно, США уже способны напрямую перейти к управлению этими группами боевиков ИГ»*.

* Организация запрещена на территории РФ.