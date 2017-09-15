Новороссия сегодня: РФ не бросит Донбасс, в ЛНР высмеяли Порошенко, ловушка для экс-главы госдепа

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Новороссия сегодня, 15 сентября. Россия не оставит Донбасс без гуманитарной помощи, заявил Песков. В ЛНР высмеяли амбиции Порошенко, назвавшего себя «президентом мира». Экс-госсекретарь США Джон Керри испугался, что ввод миротворцев на восток Украины — это ловушка.

Россия не бросит Донбасс

Кремль опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы сокращении российской гуманитарной помощи Донбассу. Отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о прекращении российской помощи Донбассу речи быть не может — Москва намерена перераспределить и упорядочить программы финансирования для поддержки граждан на юго-востоке Украины.

«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, не может идти, не идет, и не будет идти», — отметил Песков.

Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года, со времени начала конфликта вооруженного на востоке Украины. Всего за время конфликта в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли 65 колонн МЧС РФ с гуманитарными грузами. Именно благодаря российской помощи республикам Донбасса удалось продержаться в самые трудные месяцы вооруженного конфликта с киевскими силовиками.

В ЛНР высмеяли Порошенко, назвавшего себя «президентом мира»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего высмеял заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал себя «президентом мира».

«Сразу почему-то вспомнился фильм «Волга-Волга», — цитирует RT слова Дейнего. — Есть там такой персонаж — Бывалов, который пытается показать свою сопричастность ко всему. Вот здесь [в словах Порошенко, что он якобы «президент мира»] наблюдается смесь Бывалова с каким-то психиатрическим диагнозом».

По словам представителя ЛНР, Порошенко и киевская власть с маниакальной настойчивостью пытаются доказать, что они соблюдают минские договоренности, что на самом деле не соответствует истине.

Заявлению Порошенко, что он якобы является президентом-миротворцем, противоречат его же собственные слова о том, что Киев надеется получить от США не только оборонительное вооружение, отметил Дейнего.

«Здесь тоже оговорка по Фрейду. Если он [Порошенко] говорит об обороне, защите своих позиций, то почему надеется получить не только оборонительное оружие?» — подчеркнул Дейнего.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» сделал несколько громких заявлений, в том числе касающихся Крыма, Донбасса и России. Также Порошенко заявил, что ждет от США поставок Украине не только оборонительных вооружений.

Джон Керри испугался миротворцев

Бывший госсекретарь США Джон Керри, который также выступил на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия», выразил опасения в связи с предложением президента России Владимира Путина ввести в зону вооруженного конфликта в Донбассе миротворцев ООН.

По словам Керри, он опасается, что эта идея может оказаться «какой-то ловушкой». Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме в Киеве.

«Нужно убедиться, что это не какая-то ловушка», — заявил экс-госсекретарь по поводу «голубых касок» в Донбассе.

Керри также отметил, что в зоне конфликта на востоке Украины в первую очередь нужно решить вопрос определения границы. Кроме того, по его словам, сторонам нужно удостовериться во взаимном соблюдении минских соглашений, а Киеву нужно получить гарантии, что Украина сможет самостоятельно определять свое будущее.

11 сентября президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Донбасс. Однако, по мнению Москвы, речь может идти о размещении контингента только на линии соприкосновения после отвода оттуда сил и средств. Также Россия настаивает на необходимости прямых переговоров с Киева с представителями ДНР и ЛНР.

В то же время киевские власти и поддерживающий их Вашингтон утверждают, что миротворцев надо разместить на всей территории Донбасса (в том числе на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР) вплоть до российской границы. От переговоров с ДНР и ЛНР Киев отказывается. Эти условия Донецк и Луганск называют неприемлемыми.