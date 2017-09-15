Глава Сербии назвал вступление в ЕС главным приоритетом страны
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Белград, 13 сентября. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что членство в Евросоюзе является главным внешнеполитическим приоритетом страны.
В ходе встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Йоханессом Ханом сербский лидер заявил, что без включения региона Западных Балкан политическое и экономическое пространство ЕС будет не полным.
«Полноправное членство в ЕС — наш внешнеполитический приоритет», — подчеркнул он.
Политики также подняли вопрос общественного диалога по ситуации в Косово. Хан охарактеризовал его как «отличную инициативу».