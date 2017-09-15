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Общество
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Политика
Глава Сербии назвал вступление в ЕС главным приоритетом страны
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    Глава Сербии назвал вступление в ЕС главным приоритетом страны

    18:20  15 Сентября 2017
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    Глава Сербии назвал вступление в ЕС главным приоритетом страны

    Белград, 13 сентября. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что членство в Евросоюзе является главным внешнеполитическим приоритетом страны.

    В ходе встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Йоханессом Ханом сербский лидер заявил, что без включения региона Западных Балкан политическое и экономическое пространство ЕС будет не полным.

    «Полноправное членство в ЕС — наш внешнеполитический приоритет», — подчеркнул он.

    Глава Сербии назвал вступление в ЕС главным приоритетом страны

    Политики также подняли вопрос общественного диалога по ситуации в Косово. Хан охарактеризовал его как «отличную инициативу».

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    Автор: Дима Оленин
    #ес #сербия
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