Власти ЛНР уличили «президента мира» Порошенко в оговорке по Фрейду

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Луганск, 15 сентября. И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко, объявившего себя «президентом мира».

«Сразу почему-то вспомнился фильм «Волга-Волга». Есть там такой персонаж Бывалов, который пытается показать свою сопричастность ко всему. Вот здесь такая смесь Бывалого с каким-то психиатрическим диагнозом наблюдается. Это маниакальная настойчивость в попытках доказать, что они соблюдают минские договоренности», — сказал он в беседе с RT.

Дейнего также обратил внимание на желание украинского президента получить от США «не только оборонительное вооружение», при том, что речь шла о защите своих позиций. «Здесь тоже оговорка по Фрейду» — отметил Дейнего.

На встрече Ялтинской европейской стратегии Порошенко назвал себя президентом мира и выразил надежду, что Киев получит от Вашингтона не просто «оборонное вооружение».