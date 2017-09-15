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Общество
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Власти ЛНР уличили «президента мира» Порошенко в оговорке по Фрейду
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    Власти ЛНР уличили «президента мира» Порошенко в оговорке по Фрейду

    18:29  15 Сентября 2017
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    Власти ЛНР уличили «президента мира» Порошенко в оговорке по Фрейду

    Луганск, 15 сентября. И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко, объявившего себя «президентом мира».

    «Сразу почему-то вспомнился фильм «Волга-Волга». Есть там такой персонаж Бывалов, который пытается показать свою сопричастность ко всему. Вот здесь такая смесь Бывалого с каким-то психиатрическим диагнозом наблюдается. Это маниакальная настойчивость в попытках доказать, что они соблюдают минские договоренности», — сказал он в беседе с RT.

    Власти ЛНР уличили «президента мира» Порошенко в оговорке по Фрейду

    Дейнего также обратил внимание на желание украинского президента получить от США «не только оборонительное вооружение», при том, что речь шла о защите своих позиций. «Здесь тоже оговорка по Фрейду» — отметил Дейнего.

    На встрече Ялтинской европейской стратегии Порошенко назвал себя президентом мира и выразил надежду, что Киев получит от Вашингтона не просто «оборонное вооружение».

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    Автор: Борис Любимов
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