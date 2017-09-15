Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

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Москва, 15 сентября. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали 680 продуктовых наборов и предметов первой необходимости жителям населенного пункта Ум-Ал-Хаед в провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В провинции Алеппо проведена гуманитарная акция, в ходе которой наиболее нуждающимся жителям Ум-Ал-Хаед выдано 680 наборов с продуктами и предметами первой необходимости», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что продолжается возвращение беженцев в свои дома. За минувшие сутки более 400 жителей населенных пунктов Телль-Рифъата, Кафер-Антуна, Ахраса, Джубы и Вахшии вернулись в свои дома.