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Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо
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    Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

    18:11  15 Сентября 2017
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    Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

    Москва, 15 сентября. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали 680 продуктовых наборов и предметов первой необходимости жителям населенного пункта Ум-Ал-Хаед в провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    «В провинции Алеппо проведена гуманитарная акция, в ходе которой наиболее нуждающимся жителям Ум-Ал-Хаед выдано 680 наборов с продуктами и предметами первой необходимости», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что продолжается возвращение беженцев в свои дома. За минувшие сутки более 400 жителей населенных пунктов Телль-Рифъата, Кафер-Антуна, Ахраса, Джубы и Вахшии вернулись в свои дома.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #алеппо #гуманитарная помощь #военные
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