Жители ХМАО жалуются на нашествие медведей

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Ханты-Мансийск, 15 сентября. Медведи в период подготовки к зиме стали все чаще появляться в населенных пунктах ХМАО. Об этом в пятницу заявил представитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.

«Сегодня у нас в работе 15 заявлений от граждан. Ходят медведи, пугают людей. Разбираемся, насколько ситуация серьезна, надо ли отправлять егерей», — пояснил он Ura.ru.

Напомним, что в начале августа охотники застрелили медведя, который на протяжении двух недель заходил на территорию аэропорта Нягани.