Продажи «АвтоВАЗа» в Европе выросли на 22,3% в августе

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Москва, 15 сентября. Аналитики агентства АСЕА заявили о росте популярности марки Lada в ЕС. Так, в августе рост продаж машин составил более 22,3%, а по результатам суммарных продаж с начала года объемы выросли почти на треть.

Всего за последний месяц лета в странах ЕС было продано 411 авто марки Lada, а завосемь месяцев текущего года было реализовано 3 300 машин, уточняется в исследовании.

По мнению автоэкспертов, рост популярности связан с выходом на европейский рынок седана Lada Vesta. Ее продажи стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии. При этом специалисты положительно оценили российский автомобиль, отметив просторный интерьер, вместительный багажник и хороший уровень оснащения.

Кроме того, отдельный плюсом стало то, что мотор Vesta соответствует требованиям Евро-6.