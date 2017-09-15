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Продажи «АвтоВАЗа» в Европе выросли на 22,3% в августе
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    Продажи «АвтоВАЗа» в Европе выросли на 22,3% в августе

    18:33  15 Сентября 2017
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    Продажи «АвтоВАЗа» в Европе выросли на 22,3% в августе
    Москва, 15 сентября. Аналитики агентства АСЕА заявили о росте популярности марки Lada в ЕС. Так, в августе рост продаж машин составил более 22,3%, а по результатам суммарных продаж с начала года объемы выросли почти на треть.

    Всего за последний месяц лета в странах ЕС было продано 411 авто марки Lada, а завосемь месяцев текущего года было реализовано 3 300 машин, уточняется в исследовании.

    По мнению автоэкспертов, рост популярности связан с выходом на европейский рынок седана Lada Vesta. Ее  продажи стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии. При этом специалисты положительно оценили российский автомобиль, отметив просторный интерьер, вместительный багажник и хороший уровень оснащения.

    Кроме того, отдельный плюсом стало то, что мотор Vesta соответствует требованиям Евро-6. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ес #автоваз #lada #рост #продажи #популярность
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