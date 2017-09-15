Кинотеатрам Югры советуют учитывать настроение общества при показе «Матильды»
Ханты-Мансийск, 15 сентября. Власти ХМАО-Югры посоветовали местным кинотеатрам ориентироваться на настроение общества при принятии решения о показе нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявил вице-губернатор по соцвопросам Всеволод Кольцов.
Чиновник уточнил, что региональное правительство не может запретить демонстрацию ленты, однако может обратиться с рекомендациями к кинопрокатчикам.
«При условии повышенного внимания к данному художественному фильму департаменту культуры автономного округа рекомендовано при организации показа картины учитывать настроение общества, настрой жителей Югры», — сказал он URA.RU.
Добавим, ранее скандальный актер Алексей Панин продемонстрировал свою версию трейлера «Матильды», в которой исполняет роль Николая II.