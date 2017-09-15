Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор рассказал о результатах инспекции по вирусу Коксаки в Турции‍
Общество
Настройки сбились: эксперт объяснил панику и давку после взрыва в метро Лондона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Настройки сбились: эксперт объяснил панику и давку после взрыва в метро Лондона

    18:59  15 Сентября 2017
    37

    Настройки сбились: эксперт объяснил панику и давку после взрыва в метро Лондона

    Очевидцы сообщили о панике на платформе станции «Парсонс Грин» лондонского метрополитена после взрыва. По словам тех, кто оказался на станции во время теракта, в толпе образовалась давка, поскольку каждый хотел как можно быстрее покинуть место происшествия.

    Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему толпа не смогла совладать с эмоциями.

    За последние месяцы Великобритания несколько раз подвергалась террористическим атакам. Печальная статистика такова, что из-за паники и давки на местах терактов число жертв многократно возрастает. Разумеется, на случай ЧС должны существовать некие инструкции, которые в нынешнем положении власти Великобритании должны были довести до мирного населения.

    «Это прозвучит цинично или как-то негуманно, но никакие предварительные инструкции из разряда «как нужно вести себя во время теракта» или «как реагировать на внезапный природный катаклизм» не могут оказать серьезное влияние на поведение больших масс людей до тех пор, пока угроза воспринимается на чисто рациональном уровне. Каждый человек воспринимает подобное как что-то, что может случиться с другими, но не с ним. Именно из-за этого такого рода инструкции не воспринимаются всерьез — «инструкции не для нас». Именно из-за неожиданности, из-за понимания того, что «со мной такого не могло произойти», люди так пугаются в момент теракта, — комментирует для ФАН Алексей Рожин. — Новизна ситуации, в которой оказались люди, сбивает все настройки».

    За последние месяцы Великобритания несколько раз подвергалась террористическим атакам

    Соцсети пестрят многочисленными фото и видео, на которых видно, как люди с криками стремятся как можно быстрее покинуть место ЧС. Во время теракта в Манчестере ситуация сложилась аналогичным образом — паникующие люди под воздействием шока не смогли совладать с эмоциями и буквально затаптывали на смерть тех, кто находился рядом.

    «Проще всего сравнить то, что случилось сегодня, с реакцией жителей того же Лондона на налеты немецкой авиации в ходе Второй мировой войны. Тогда массовой паники, метания и давки не было, если мы говорим не о начале войны, а о середине-конце. Люди слышали оповещения, они знали, куда им следует идти, и двигались организованными группами. Но такая реакция была у мирного населения только потому, что она уже была прописана в сознании людей как норма — каждый день они опасались за свою жизнь, — подчеркивает Алексей Рожин. — Лондон — пока еще мирный город, который не считает, что находится под атакой. Именно поэтому, какие инструкции не составляй, люди не воспримут. Как не печально сознавать, но правильная реакция на теракты будет только тогда, когда они войдут в привычку. Будем надеяться, что такого никогда не произойдет».

    Напомним, взрыв в метро произошел в час пик. Полиция назвала инцидент террористическим актом. Напомним, взрыв в метро произошел в час пик. Полиция назвала инцидент террористическим актом. Как сообщало агентство RT, в результате взрыва пострадали 22 человека.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дарья Шипилова
    #лондон #рожин #давка #паника #теракт в метро лондона
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13478

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7533

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5599

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9128

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32548
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        76
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        533
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2629
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6633