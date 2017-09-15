Настройки сбились: эксперт объяснил панику и давку после взрыва в метро Лондона

В Избранное

Очевидцы сообщили о панике на платформе станции «Парсонс Грин» лондонского метрополитена после взрыва. По словам тех, кто оказался на станции во время теракта, в толпе образовалась давка, поскольку каждый хотел как можно быстрее покинуть место происшествия.

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему толпа не смогла совладать с эмоциями.

За последние месяцы Великобритания несколько раз подвергалась террористическим атакам. Печальная статистика такова, что из-за паники и давки на местах терактов число жертв многократно возрастает. Разумеется, на случай ЧС должны существовать некие инструкции, которые в нынешнем положении власти Великобритании должны были довести до мирного населения.

«Это прозвучит цинично или как-то негуманно, но никакие предварительные инструкции из разряда «как нужно вести себя во время теракта» или «как реагировать на внезапный природный катаклизм» не могут оказать серьезное влияние на поведение больших масс людей до тех пор, пока угроза воспринимается на чисто рациональном уровне. Каждый человек воспринимает подобное как что-то, что может случиться с другими, но не с ним. Именно из-за этого такого рода инструкции не воспринимаются всерьез — «инструкции не для нас». Именно из-за неожиданности, из-за понимания того, что «со мной такого не могло произойти», люди так пугаются в момент теракта, — комментирует для ФАН Алексей Рожин. — Новизна ситуации, в которой оказались люди, сбивает все настройки».

Соцсети пестрят многочисленными фото и видео, на которых видно, как люди с криками стремятся как можно быстрее покинуть место ЧС. Во время теракта в Манчестере ситуация сложилась аналогичным образом — паникующие люди под воздействием шока не смогли совладать с эмоциями и буквально затаптывали на смерть тех, кто находился рядом.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017

«Проще всего сравнить то, что случилось сегодня, с реакцией жителей того же Лондона на налеты немецкой авиации в ходе Второй мировой войны. Тогда массовой паники, метания и давки не было, если мы говорим не о начале войны, а о середине-конце. Люди слышали оповещения, они знали, куда им следует идти, и двигались организованными группами. Но такая реакция была у мирного населения только потому, что она уже была прописана в сознании людей как норма — каждый день они опасались за свою жизнь, — подчеркивает Алексей Рожин. — Лондон — пока еще мирный город, который не считает, что находится под атакой. Именно поэтому, какие инструкции не составляй, люди не воспримут. Как не печально сознавать, но правильная реакция на теракты будет только тогда, когда они войдут в привычку. Будем надеяться, что такого никогда не произойдет».

Напомним, взрыв в метро произошел в час пик. Полиция назвала инцидент террористическим актом. Напомним, взрыв в метро произошел в час пик. Полиция назвала инцидент террористическим актом. Как сообщало агентство RT, в результате взрыва пострадали 22 человека.