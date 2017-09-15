В Сети появились фото тайного венчания Плющенко и Рудковской

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Москва, 15 сентября. В Сети появились фото тайного венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Снимки опубликована сама Рудковская на своей странице в Instagram.

Ранее 42-летняя светская львица уже говорила о том, что собирается обвенчаться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Однако дата торжества долгое время оставалась неизвестной.

Мы вместе с Евгением 10 лет и уже женаты 8 лет.❤️Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни ,мы совершили Таинство Венчания . Спасибо всем за поздравления , мы очень счастливы ???????????????????????? A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Sep 15, 2017 at 7:04am PDT

«Вместе и навсегда», — подписала фото Рудковская.

По неподтвержденным данным, церемония венчания прошла в одном из храмов Москвы. На праздник пара пригласила только самых близких друзей и родственников. Из церкви все направились в ресторан, где продолжили совместный отдых.

Напомним, что Рудковская и Плющенко поженились восемь лет назад. В 2013 году у них родился сын Александр.